Порховичка Нина Григорьева стала участницей 10-го сезона «Голоса» на Первом

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12 ноября в эфир Первого канала вышел очередной выпуск вокального конкурса «Голос». Участницей 10-го сезона телепроекта стала порховичка Нина Григорьева. Как оказалось, рвением к сцене и популярностью Нина заразилась у дочери, которая выступала на проекте «Голос» в пятом сезоне.

«Это не первый опыт в нашей семье. Моя дочь Анастасия была участницей команды Басты в проекте «Голос. Дети», 5-й сезон. Весь этот путь я сначала прошла с дочкой, а потом, глядя на её смелость и решительность, рискнула подать заявку сама. Заявку с прикреплёнными записями песен я подавала два года подряд, и во второй раз меня пригласили на кастинг», – рассказала порховичка.

Об отборочных кастингах, выборе программы и эмоциях за кулисами проекта, Нина рассказала Псковскому агентству информации.

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