До +3 градусов обещают синоптики псковичам 19 ноября

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Сегодня, 19 ноября, на территории региона ожидается облачная погода. Днем пройдет небольшой дождь, ночью — мокрый снег и дождь. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Западный ветер днём будет умеренным, а ночью сменится на сильный порывистый.

По прогнозам синоптиков, температура днем в регионе будет держаться в пределах +1...+6, ночью -1...+4.

В Пскове днем ожидается небольшой дождь, ночью — мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем составит +3...+5, ночью +1...+3.

В Великих Луках также пройдёт дождь с мокрым снегом. Столбики термометров днём покажут +2...+4, ночью — 0...+2.