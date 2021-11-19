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Общество19 ноября 2021 6:34

Аномальное количество осадков принесет в Псковскую область циклон «Ульрих»

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В Псковскую область идёт циклон «Ульрих». Об сообщают «Россети Северо-Запад» в своём официальном Telegram-канале.

Циклон проявит себя сильным шквалистым ветром и аномальным количеством мокрого снега и дождя. По этой причине филиал «Россетей» Псковской области переведен в режим повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода задержится в Псковской области до субботы.

В «Россетях» для оперативного восстановления электричества подготовили 389 аварийных бригад и 576 единиц техники.

Напомним, во время аномальных погодных условий запрещается подходить к оборванным проводам ближе 8 метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.