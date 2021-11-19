Автомобиль с девочкой на пассажирском сиденье опрокинулся в кювет в Невельском районе

Фото: «Псковская сводка»

На трассе А-122 в Невельском районе произошло ДТП, в результате которого автомобиль опрокинулся в кювет. В машине находились двое взрослых и девочка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

47-летний житель Санкт-Петербурга направлялся в сторону Великих Лук, однако в один момент иномарку Ford начало заносить к обочине по скользкой дороге. В конечном итоге автомобиль опрокинулся в кювет.

На место аварии прибыла скорая помощь. Врачи оказали помощь девочке, получившей ушиб руки.

Вероятно, что причиной ДТП стала летняя резина у машины.

Как сообщается, сотрудники ГИБДД работали на месте аварии. Детали случившегося ещё выясняются.