Свыше 280 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки

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Ещё 282 человека заразились коронавирусом в регионе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По последним данным, с начала пандемии у 63 525 жителей региона подтвердился COVID-19.

Вылечиться от коронавирусной инфекции смогли ещё 224 человека. Общее число победивших болезнь в Псковской области достигло 54 365.

С марта 2020 года псковские медики провели более 642 тысяч тестов на выявление коронавируса.

Глава региона добавил, что эпидситуация по-прежнему остаётся крайне напряжённой.