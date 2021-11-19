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Общество19 ноября 2021 8:12

Псковичи благодарят печерского кота Владыку за новое милое видео

Источник:kp.ru
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Пользователи Instagram оценили новый ролик в аккаунте главного кота Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Владыки. В этот раз рыжего мейн-куна навестила московская подруга такса по кличке Донна Роза.

Ролик очень понравился подписчикам. В нем развернулась целая история о том, как Донна Роза «присмотрела себе хороший галстук» и попыталась отобрать его у кота Владыки.

«Владыка, как джентльмен, уступил, но сколько нервов это стоило», - прокомментировала подписчица.

Веселое и милое видео вновь оценила писательница детективов Дарья Донцова. На ее страничке в Instagram тоже часто появляются кадры с четвероногими друзьями.

«Донна Роза, конечно, красотка! Но так беспардонно обращаться с Владыкой уже слишком», - отметила другая подписчица.

Напомним, кот митрополита Тихона путешествовал из Пскова в Москву и познакомился с хранительницей Патриаршего совета по Культуре весной (Подробности)