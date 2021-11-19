Об опасности детского ковида рассказала псковский педиатр

.

Коронавирусной инфекции у детей не придают должного значения, заявила врач-педиатр приемного отделения детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф, пишет газета «Псковская правда».

Медик объяснила, что среди детей также встречаются тяжёлое течение заболевания и серьёзные осложнения. Помимо этого, именно дети часто выступают переносчиками инфекции.

Как рассказала педиатр, при насморке дети часто остаются дома с бабушкой.

«Ребенок в это время может болеть коронавирусной инфекцией и заразить бабушку. Пожилые люди переносят заболевание очень тяжело, могут попасть в больницу», - предостерегла Алина Корф.

Как правило, дети заражаются коронавирусом от взрослых. В 90% случаев ребенок «цепляет» коронавирус от кого-то из членов семьи.

В больницу детей чаще всего доставляют в легком и среднетяжелом состоянии.

По словам педиатра, самые распространённые симптомы среди детей сегодня — насморк, кашель, а также катаральные явления. При среднетяжелых формах коронавируса также диагностируется пневмония.

«С этой волной мы видим кишечные проявления: рвота, жидкий стул, повышение температуры. У детей они встречаются чаще, чем у взрослых. Поэтому, если у ребенка появился насморк, но в то же время наблюдается жидкий стул, то нужно насторожиться», - подчеркнула врач.

Крайне осторожными следует быть тем детям, у которых имеются сопутствующие заболевания. У них, как правило, коронавирус протекает тяжелее.