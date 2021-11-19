Ещё семь жителей Псковской области скончались от COVID-19 за сутки

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Семь летальных исходов от осложнений коронавируса зарегистрировали в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Общее число смертей с начала пандемии в Псковской области достигло 1013.

Согласно статистике, с начала пандемии у 63 525 жителей региона подтвердился COVID-19, у 282 из них — за последние сутки.

Вылечиться от коронавирусной инфекции смогли ещё 224 человека. Общее число справившихся с заболеванием в Псковской области достигло 54 365.

Отметим, за всё время пандемии медики региона провели более 642 тысяч тестов на выявление коронавируса.