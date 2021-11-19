Торговая марка «Псковский мясокомбинат» пропадет с прилавков магазинов

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Выпуск продукции под торговой маркой «Псковский мясокомбинат» прекратится, сообщили в пресс-службе ООО «Псковмясопром», пишет ПАИ.

«Спасибо вам за то, что на протяжении долгого времени вы были нашими партнерами и покупателями, и благодарим вас за плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет», - говорится в сообщении генерального директора предприятия Андрея Шукшина.

Причиной закрытия «Псковмясопром» называет рост цен на сырье, коммунальные услуги, логистику и энергозатраты. Кроме этого, на выпуск продукции сильным образом повлиял и COVID-19, руководители отмечают, что не получили должной государственной поддержки.

В связи с этим, производство не может быть конкурентоспособным на рынке и покрыть затраты предприятия на производство продукции. С 1 декабря 2021 года отгрузка продукции вынуждена прекратиться.