Поисковый механизм сработал: пропавшего летом псковича нашли за 200 км от Пскова

Фото из архива КП|Отряд ЛизаАлерт за работой

«За каждой ориентировкой ЛизаАлерт скрывается огромная и кропотливая работа. Но благодаря ей удаётся найти людей даже в тех случаях, когда со дня их пропажи прошло довольно много времени», – такими словами начался рассказ инфорга ЛизаАлерт о недавнем поиске 29-летнего псковича Александра Желнова.

– Поздно вечером 3 ноября к нам обращается девушка с просьбой помочь в поисках брата – Александра Желнова, который пропал ещё летом. Молодой человек уходит из дома не впервые, до сих пор родственники сами находили его. Но не в этот раз – уже больше четырёх месяцев о нём нет никаких вестей.

По словам сестры пропавшего Александра, молодой человек может нуждаться в медицинской помощи и быть дезориентированным. Опасения родственников и поисковиков усугублялись наступившими холодами и первыми ночными заморозками.

– Оставаться на улице опасно. Сразу запускаем механизм поиска. Первым делом к работе подключается группа коротких прозвонов –обзваниваются все больницы. Однако потерявшегося там нет.

Возможно, никто и не догадывался на сколько поисковики ЛизаАлерт быстро реагируют на сообщения о пропаже человека. Когда в социальных сетях и СМИ появились первые ориентировки, добровольцы группы уже обзвонили все заведения, куда бы мог поступить Александр.

– В каком направлении вести поиск, непонятно. За четыре месяца Александр мог оказаться где угодно... Единственная зацепка – это свидетельство, поступившее родственникам ещё в сентябре. Пропавшего – голодного и растерянного – видели в одном из районов Пскова.

В надежде получить хоть какую-нибудь информацию автономные группы начинают оклеивать эту территорию ориентировками, опрашивать местных жителей и продавцов магазинов. Многие узнают Александра по фотографии, но говорят, что не видели уже давно, и где он сейчас находится, никто не знает.

– Информацию о потерявшемся передаём во все социальные центры, работающие с бездомными: если вдруг Александр придёт за помощью, его сразу узнают.

Между тем распространение ориентировок даёт результат – начинают приходить свидетельства. В соцсетях оставляют комментарий, что Александра видели два дня назад. Совершенно в другом районе города. Туда направляются поисковики и вновь оклеивают все общественные места ориентировками и опрашивают прохожих. И опять безрезультатно.

– Поиск продолжается. Мы понимаем, что молодой человек может перемещаться по городу, и решаем оклеить ориентировками все крупные улицы Пскова (за две недели поиска их было расклеено более 700). А также стараемся охватить ориентировками как можно больше сообществ в соцсетях. Чем больше людей будут знать о поиске Александра, тем лучше, ведь важные сведения могут поступить с любой стороны.

Это срабатывает. Люди откликаются и искренне стараются помочь. Нам сообщают, что человека, похожего на потерявшегося, видели в автобусе. Пытаемся проверить эту информацию, посмотрев камеры. Огромная благодарность - сотрудникам «Псковпассажиравтотранса», которые с пониманием и готовностью отзываются на нашу просьбу.

Посмотреть заветные кадры видеонаблюдения в автобусах поисковики так и не успеют, ведь на горячую линию ЛизаАлерт поступает долгожданный звонок – Александра нашли. Более того, его приютили и уже несколько месяцев он живет в тепле у неравнодушного «Причем откуда не ждали! Из Великого Новгорода!».

– На горячую линию звонит Вячеслав. Он рассказывает, что приютил потерявшегося и вот уже несколько месяцев Александр живёт у него. А недавно знакомая Вячеслава увидела ориентировку в соцсетях и показала ему... Ура! Можно выдохнуть. Поиск успешно закрыт! Тот, кого искали несколько месяцев, найден за 200 километров от Пскова.

Вера Щербитова, сестра пропавшего Александра написала в группе поискового отряда благодарность участникам поиска:

– Насколько я счастлива что он жив не передать словами и это благодаря вам, вашим неравнодушным сердцам, огромное спасибо вам! Барс,Рудый,Тигрёнок,Сура,Белая,Тышка,Демон,Рудаков,Сова – Вы лучшие!!!