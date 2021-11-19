Переменчивую погоду обещают синоптики жителям Псковской области на следующей неделе

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Погода на следующей неделе в регионе будет неустойчивой и разнообразной. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
Как заявила синоптик, завтра возможно прояснение, за которым последует еще один циклон.
«22 ноября снова будут прояснения», - пообещала Тала Нещадимова.
Кроме того, метеоролог прогнозирует неустойчивый переход от осени к зиме.
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