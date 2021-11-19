Полицейский помог спасти впавшего в состояние клинической смерти псковича

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Сотрудник транспортной полиции Андрей Мусийчук оказал первую помощь псковичу, который, как выяснилось в дальнейшем, находился в состоянии клинической смерти. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

18 ноября 63-летний пскович потерял сознание на железнодорожном вокзале. Позднее врачи определили, что мужчина впал в состояние клинической смерти.

Первую медицинскую помощь мужчине оказали фельдшер медпункта и сотрудник транспортной полиции. Пока не приехала бригада «скорой помощи», полицейский транспортной службы Андрей Мусийчук вместе с фельдшером проводили псковичу непрямой массаж сердца.

Благодаря оперативной помощи и молниеносной реакции полицейского жителю Пскова удалось спасти жизнь.

В настоящее время пострадавший находится в Псковской областной больнице.