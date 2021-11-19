Главврач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, как провела свой долгожданный выходной

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Выходные у медиков во время пандемии – это редкость. Эти люди находятся на передовой и днем, и ночью. У главного врача Псковской областной инфекционной больницы выходной, что праздник. Анастасия Повторейко провела свой долгожданный выходной с семьей.

«Недавно состоялся мой единственный за месяц выходной, и всю семью в этот день объединила лепка пельменей. У всех было задание – от мала до велика: кто тесто месит, кто фарш готовит. Такие вещи объединяют и создают то самое единство семьи, поэтому, думаю, это очень важно. И я, конечно, очень люблю, когда готовит муж. Особенно хорошо у него получаются блюда в казане и на мангале», – поделилась врач.

Самая лучшая готовка – семейная. Именно так считает Анастасия Повторейко и относится к приготовлению пищи с огромной любовью. Она пытается угодить всем домочадцам, устраивая праздничные столы, но не забывает и о своих предпочтениях.

«Я люблю рыбу и морепродукты, поэтому активно внедряю именно эти ингредиенты, супруг, наоборот, предпочитает мясо, поэтому, например, во время семейных праздников мы дополняем друг друга», – отметила Повторейко.

Анастасия Повторейко говорит, что «безмерно благодарна мужу», ведь готовить у нее удается только в редкие свободные часы.

О том, кто готовит в доме и какие самые любимые блюда у псковских випов, читайте на Псковском агентстве информации.