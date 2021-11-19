Педиатр рассказала об уникальной клинике переболевшей ковидом маленькой псковички

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Уникальным случаем постковидного синдрома у переболевшего ребенка поделилась врач-педиатр приемного отделения детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф, пишет «Псковская правда».

Впервые постковидный симтом был описан во время второй волны пандемии. У пациентов ухудшалось состояние спустя три и даже четыре недели после перенесенного коронавируса. Редкая патология затронула и детей.

«У детей оно может привести к мультисистемному поражению различных органов. То есть наш организм неадекватно реагирует на вирус, на перенесенную инфекцию, и начинает сам себя уничтожать», – отметила врач-педиатр.

Единственный раз, когда постковидный синдром был отмечен у ребенка в Псковской инфекционной больнице, это случилось с маленькой девочкой.

«У нас на лечении находилась девочка, которая поступила с неоднозначной клиникой: острый тендинит, температура, боли в горле, налеты в горле. Казалось, что у нее ангина. Однако, состояние ухудшалось, кишечной инфекции не было, вообще острую инфекционную патологию исключили. Она у нас исследовалась на всё, но кода клиника прогрессировала, мы увидели у нее признаки осложненного течения послекоронавирусной инфекции», - рассказала Алина Корф.

Кроме того, у ребенка не был отмечен коронавирус, родители не замечали, что ребенок болеет, симптомов заболевания не было никаких, кроме насморка. Несколько тестов на COVID-19 были отрицательными.

«Было тяжело поставить точный диагноз, потому что стандартов диагностики не так много. Обычно, такие заболевания диагностируют поздно, когда появляются поражения сердца», - подчеркнула врач.

Ребенка пришлось отправлять в Санкт-Петербург в педиатрический университет. Сейчас с ребенком все отлично.

«Это для нас важный опыт. Такие заболевания есть и они встречаются, даже в Псковской области. Поэтому нельзя недооценивать коронавирус у детей», – заключила Алина Корф.