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Звезды19 ноября 2021 12:39

О Псково-Изборском музее-заповеднике расскажут в Боснии и Герцеговине

Источник:kp.ru
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Гендиректор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова представит музей в Боснии и Герцеговине на Днях духовной культуры России с 21 по 23 ноября. Она представит доклад о роли и влиянии духовной составляющей на культурное взаимодействие современности. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Дни духовной культуры России состоятся в Сараево благодаря министерству культуры России. Публике будет продемонстрировано многообразие и богатство российской культуры, в том числе и Псково-Изборского музея-заповедника.

Самое ожидаемое событие Дней духовной культуры – круглый стол по теме «Сохранение духовных ценностей как основа межкультурного диалога».