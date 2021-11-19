Стало известно, сколько детей переболели коронавирусом в Псковской области с начала года

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С начала 2021 года в Псковской области выявили 344 заболевших коронавирусом или пневмонией ребенка. Об этом сообщила врач-педиатр приемного отделения детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф, пишет «Псковская правда».

Среди заболевших COVID-19 детей, 224 переболели в легкой степени тяжести, 23 — болели с пневмонией, у 97 была зафиксирована только пневмония. Тяжелые случаи в регионе были единичными. Один ребенок находился под наблюдением врачей с уникальной клиникой после болезни.

Заражения были зафиксированы в октябре – 43 маленьких пациента, в сентябре меньше – 35, в июле – 31, в марте и августе – по 25, в апреле и июне – по 15, в феврале было 9 зараженных, а в мае – 5.