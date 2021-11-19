Андрей Шукшин опроверг закрытие производства «Псковский мясокомбинат»

Генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин заявил о том, что окончательного решения о прекращении выпуска продукции «Псковского мясокомбината» еще нет, сообщает издание «Псковская правда».

«Говорить о том, что предприятие закрывается, преждевременно», - заявил Шукшин. Кроме того, он отметил, что письмо, которое было разослано за подписью руководителя предприятия является только лишь уведомлением.

По словам Андрея Шукшина, предприятие, действительно, может не справиться с обязательствами по причинам, которые были названы в сообщении ранее. Поэтому не исключена возможность прекращения выпуска продукции в дальнейшем.

Гендиректора «Псковмясопрома» также отметил, что ранее размещалась информация и о том, что предприятие продается, однако предложение никого не заинтересовало.