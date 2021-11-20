Смертельное ДТП случилось в Великих Луках минувшей ночью

Фото: «Псковская сводка»

В Великих Луках на Октябрьском проспекте, 117 столкнулись две машины марки BMW. В результате ДТП один человек погиб, второй находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка».

После аварии оба водителя оказались зажаты в транспортных средствах. Для того чтобы достать погибшего великолучанина, спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент.

Второй водитель в критическом состоянии был доставлен в больницу.

На месте аварии работали сотрудники полиции, ГИБДД, следственно-оперативная группа, врачи скорой помощи и аварийно-спасательная служба. Детали случившегося ещё выясняются.