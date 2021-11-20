Синоптики рассказали о погоде в Псковской области в эту субботу

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Сегодня, 20 ноября, на территории Псковской области ожидается облачная погода. Днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Ночью местами также возможны дожди. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

По сообщениям синоптиков, западный ветер в целом будет умеренным, однако днём может меняться на сильный порывистый.

Температура днем на территории области будет держаться в пределах +1...+6, ночью — 0...+4.

Псковичам метеорологи обещают дождь лишь во второй половине дня. Столбики термометров 20 ноября покажут +3...+5 в дневные часы, +1...+3 — ночью.

В Великих Луках после обеда также пройдут дожди, а температура воздуха будет на градуса выше, чем в Пскове.