Жизни пяти жителей Псковской области унёс ковид за сутки

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Ещё пять летальных исходов от осложнений коронавируса зафиксировали в регионе. 1 013 человек скончались от COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ещё 276 случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в регионе за сутки. Общее число инфицированных достигло 63 801.

По последним данным, 54 598 человек закрыли больничные в связи с выздоровлением, только 233 из них — за минувшие сутки.

Более двух тысяч тестов на выявление коронавируса провели псковские медики за последние 24 часа.