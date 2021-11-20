Трагическое ДТП случилось на трассе Псков-Санкт-Петербург в эту субботу

Фото: «Псковская сводка»

На 277-м километре трассы Псков-Санкт-Петербург 35-летнего мужчину из Архангельской области сбил водитель «Киа Рио». Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка» со ссылкой на ПАИ.

Предварительно, погибший выскочил на дорогу во время движения машины «Киа Рио», в которой ехала семья с ребёнком. После аварии пассажиры иномарки незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибыв на место ДТП, медики констатировали смерть.

Врачи скорой помощи, аварийно-спасательная служба, ДПС, следственно-оперативная группа, следователь по расследованию ДТП по Псковскому району, а также эксперты-криминалисты работали на месте аварии.

Детали случившегося ещё выясняются.