Снег и холод ожидается 22 ноября в Псковской области

В понедельник, 22 ноября, на территории Псковской области ожидается снег и минусовые температуры ночью и днем. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается облачная погода с прояснениями, выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега.

Температура воздуха ночью по области достигнет минимальной отметки в -4 градуса. Днем столбик термометра будет держаться в пределах от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет ниже нормы.