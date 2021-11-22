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Общество22 ноября 2021 8:20

Снег и холод ожидается 22 ноября в Псковской области

Источник:kp.ru
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В понедельник, 22 ноября, на территории Псковской области ожидается снег и минусовые температуры ночью и днем. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается облачная погода с прояснениями, выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и снега.

Температура воздуха ночью по области достигнет минимальной отметки в -4 градуса. Днем столбик термометра будет держаться в пределах от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет ниже нормы.