Водитель автовышки ЗИЛ умер за рулем в Пскове

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Водитель автовышки умер за рулем автомобиля, пишет Telegram-канал «Псковская сводка». Без управления, машина протаранила еще два автомобиля, припаркованных у дороги.

Несчастный случай произошел на улице Коммунальной,64. Водитель вышки ЗИЛ протаранил два припаркованных автомобиля. На момент аварии в них никто не находился и не пострадал.

Медики, прибывшие на место аварии констатировали смерть водителя ЗИЛа. По предварительной информации у водителя отказало сердце во время управления транспортным средством.

Аварийно-спасательная служба, сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа работают на месте аварии и выясняют все детали произошедшего.