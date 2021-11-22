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Общество22 ноября 2021 6:57

Сухую погоду прогнозируют синоптики жителям Псковской области 22 ноября

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: Ольга ДАВЫДОВА

Сегодня, 22 ноября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Водителей предупреждают о гололедице.

По прогнозам синоптиков, западный ветер будет дуть умеренно.

Температура днем по области составит -2...+3, ночью -2...-7.

В Пскове существенных осадков не прогнозируется. Столбики термометров псковичей днем покажут -1...+1, ночью -3...-5.

В Великих Луках также осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет держаться в пределах 0...+2, а ночью прогнозируются заморозки до -6.