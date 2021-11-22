Сухую погоду прогнозируют синоптики жителям Псковской области 22 ноября

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Фото: Ольга ДАВЫДОВА
Сегодня, 22 ноября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Водителей предупреждают о гололедице.
По прогнозам синоптиков, западный ветер будет дуть умеренно.
Температура днем по области составит -2...+3, ночью -2...-7.
В Пскове существенных осадков не прогнозируется. Столбики термометров псковичей днем покажут -1...+1, ночью -3...-5.
В Великих Луках также осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет держаться в пределах 0...+2, а ночью прогнозируются заморозки до -6.