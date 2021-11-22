Отказавшаяся от госпитализации псковичка вернулась в больницу через три дня с острой клиникой

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И. о. заведующего третьего инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова заявила, что многие люди до сих пор не осознают всю тяжесть заболевания коронавирусом, пишет «Псковская правда».

«Многие по-прежнему думают, что коронавирус - это все мифы», - рассказала врач.

Она также поделилась историей тридцатилетней псковички, которую доставили в больницу с поражением лёгких менее 5% и небольшой лихорадкой.

Спустя пару дней пациентка заявила, что хочет домой и намерена отказаться от госпитализации.

«Ей объяснили, что это опасно. Но она настояла: сказала, что в больнице она плохо спит, что ей нужна своя кровать, она берет на себя полную ответственность», - рассказала Эльвина Давлятова.

Получив все рекомендации врачей, псковичка уехала домой. Однако ненадолго: через три дня ковид-положительная пациентка была доставлена в больницу с поражением лёгких уже более 50%. Оказалось, что она пренебрегла рекомендациями врачей. Легкомысленное отношение к здоровью привело к тому, что женщина попала в реанимацию и провела в больнице ещё три недели.

«Всего этого можно было избежать, если бы она получила полноценный курс терапии», - заключила врач.