Более 1030 человек скончались от коронавируса с начала пандемии в Псковской области

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1 031 летальный исход от коронавирусной инфекции зарегистрировали в регионе с начала пандемии. Только шесть человек скончались за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ещё у 267 жителей региона диагностировали COVID-19 за минувшие сутки. За всё время пандемии бв Псковской области было выявлено 64 340 случаев заражения.

259 человек закрыли больничный в связи с выздоровлением за прошедшие сутки. Общее число победивших болезнь в регионе достигло 55 109.

1 068 тестов на выявление коронавируса провели в Псковской области за последние 24 часа.