Пара из Пскова купила автомобиль в Питере и погибла в автокатастрофе, возвращаясь домой

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В последний выходной недели, 21 ноября, под Гадчиной разбился 37-летний пскович вместе со своей 46-летней пассажиркой. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина приобрел авто в тот же день и еще не успел поставить его на учет.

Мужчина отправился в Санкт-Петербург для покупки кроссовера Chery Tiggo 5 и после приобретения поехал на нем домой, в Псков. По предварительным данным, водитель не справился с управлением неподалеку от Гатчины и съехал в кювет.

Из-за опрокидывания машины в кювете, водитель вместе с пассажиркой на переднем сиденье скончались на месте. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.