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Портал «Псковское агентство информации» по итогам недели стал самым цитируемым СМИ региона с индексом цитируемости 4,14.

В пятерку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения об установке памятника Петру I у прокуратуры, о бюджете на вывоз снега, о корректировке Северного обхода, о ремонте дворов и о возобновлении поезда Минск – Мурманск через Псковскую область.

По данным сервиса «Медиалогия», на втором месте местная лента новостей, которая набрала ИЦ 3,28. На третьем месте по цитируемости в регионе стоит ГТРК «Псков» (14 цитат, ИЦ 0,85), Далее в рейтинге расположился портал luki.ru (12 цитат, ИЦ 0,32) и радио «Эхо Москвы Псков» (41 цитата, 0,22).

Стоит отметить, что «КП-Псков» вошло в десятку самых цитируемых СМИ региона с материалом о выборе нового места для установки новогодней елки.