Стало известно, чем интересуется в интернете начальник Псковской таможни Игорь Ерошин

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У начальника Псковской таможни генерал-майора таможенной службы Игоря Ерошина, как и всех, кто занимает руководящую должность, нет времени на компьютерные игры и развлечения в телефоне. Однако Игорь Ерошин рассказал, какие самые популярные запросы видели его гаджеты.

«Если выпадает свободное время, то в интернете же столько всего интересного помимо игр. Я больше люблю по истории что-нибудь посмотреть, про достижения науки, вооружение, автомобилестроение. Не так давно интересовался столярными, слесарными работами. Удивляешься иногда, что в интернете могут быстро подсказать, как выполнить простейшую операцию с каким-нибудь инструментом, а у тебя это ну никак не получалось», – поделился Игорь Ерошин.

С играми на компьютере у генерал-майора таможенной службы разговор короткий – «интересно, но совсем некогда». А к телефону он обращается только для того, чтобы посмотреть новости или уточнить непонятный вопрос.

«Последний раз я играл в компьютерную игру, наверно, когда ещё дети были маленькие. Все эти «Марио», тетрисы, когда ещё к телевизору всё это дело подключалось. Обычно дочка просила: «Поиграй со мной». И я вынужден был участвовать вторым номером», – вспоминает Ерошин.

По словам генерал-майора, игры – это пустая трата времени, а отдыхать нужно совершенно по-другому.

«Может, на пенсию выйду и исследую этот вопрос, хотя и помимо игр много интересных занятий: можно что-то покрасить, попилить, построгать, пойти в лес, да и удочка меня уже заждалась, бедная», – заключил начальник Псковской таможни.

О том, какими играми увлекаются псковские випы, читайте на Псковском агентстве информации.