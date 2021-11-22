Сбитень, заедки и вяленые огурцы из Пскова попали в 10-ку лучших вкусов России

.

Три продукта от псковских производителей оказались в первой десятке отбора экспертной комиссии Минсельхоза России согласно итогам конкурса «Вкусы России» 2021 года.

В номинации «На всю страну» был высоко отмечен Столбушенский сбитень, в то время как Старобуригские вяленые огурцы получили высокую оценку в номинации «Вкус из глубинки». А псковским заедкам и вовсе удалось стать главной гастрономической находкой конкурса.

Помимо отмеченных экспертами псковских брендов, в конкурсе были также заявлены Печерский пряник, Псковские кокоры, Изборская черная соль и Псковский иван-чай.

Напомним, конкурс «Вкусы России» нацелен поддержать малый агробизнес и сделать региональные бренды питания более популярными.