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Здоровье22 ноября 2021 12:23

Решение об обязательной вакцинации студентов Псковской области примут на этой неделе

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Уже на этой неделе станет известно, введут ли обязательную вакцинацию от COVID-19 для совершеннолетних студентов вузов и колледжей Псковской области. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Медик отметил, что в 16 регионах России обязательная вакцинация для студентов уже введена.

«Мы сейчас изучаем ситуацию в регионе», - доложил Нестерук.

Как рассказал главный санитарный врач региона, среди студентов наблюдается много случаев заражения коронавирусом. Более того, зарегистрированы даже летальные исходы.