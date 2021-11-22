Решение об обязательной вакцинации студентов Псковской области примут на этой неделе

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Уже на этой неделе станет известно, введут ли обязательную вакцинацию от COVID-19 для совершеннолетних студентов вузов и колледжей Псковской области. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Медик отметил, что в 16 регионах России обязательная вакцинация для студентов уже введена.

«Мы сейчас изучаем ситуацию в регионе», - доложил Нестерук.

Как рассказал главный санитарный врач региона, среди студентов наблюдается много случаев заражения коронавирусом. Более того, зарегистрированы даже летальные исходы.