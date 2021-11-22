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22 ноября 2021 15:53

10 часов потребовалось, чтобы спилить и убрать иву в сквере ПсковГУ

Источник:kp.ru
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Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Для того, чтобы спилить вековую иву в сквере ПсковГУ, бригаде потребовалось 10 часов. Об этом работники сообщили корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове».

«Мы работаем тут с самого утра, считай день прошел. Работали обычными электропилами, помогали колунами. Работа не сложная, просто очень долгая, подустали», – поделился один из рабочих.

Всего в распиле и уборке дерева принимали участие четыре человека. В диаметре дерево было высотой в человеческий рост. По словам специалистов, ива находилась в аварийном состоянии. Ранее уже был спилен один из стволов дерева после непогоды.