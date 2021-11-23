Небольшой снег обещают метеорологи псковичам 23 ноября

.

Сегодня, 23 ноября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщает псковский Гидрометцентр.

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах: местами образуется гололедица.

По прогнозам синоптиков, западный ветер 23 ноября будет дуть умеренно.

Как сообщает псковский Гидрометцентр, температура днем по области составит -4...+1, ночью — 0...-5.

В Пскове выпадет снег. При этом температура воздуха будет держаться в пределах 0..-2 как днём, так и ночью.

Жителям Великих Лук также обещают небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Температура днем составит 0...-2 градуса, ночью -2...-4...