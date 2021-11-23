Какао и булка с маслом: рассказываем, что 23 ноября есть в меню псковских садиков

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Псковская мама в своем Instagram-аккаунте опубликовала свежее четырехразовое меню из детского сада на 23 ноября. Редакция «Комсомольской правды» изучила его, поэтому предлагаем окунуться в детство и вспомнить, какие из блюд вы в садике любили больше всего.

ЗАВТРАК

Утро, как полагается, началось с какао, булки с маслом и небольшой порции традиционной геркулесовой каши на молоке.

ОБЕД

На первое малыши отведают сборного овощного супа со сметанкой и кусочком хлеба. Потом перейдут к котлеткам с гречей, сдобренной маслицем. В меню также указан и салат из свежей моркови. Плотный прием пищи закончится сладким компотом из сухофруктов.

ПОЛДНИК

Небольшой перекус между обедом и ужином сегодня будет наполнен запахом теплого молока и свежей гренки.

УЖИН

На ужин ребята получат по порции макарон с маслицем, а также горячий чай и полезные фрукты.