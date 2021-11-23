У поезда Москва – Великие Луки – Псков временно изменится расписание

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У поезда, следующего по маршруту Москва – Великие Луки – Псков, поменяется расписание на время новогодних праздников. Об этом сообщили в Telegram-канале «Всё о ж/д».

Теперь из столицы поезд будет отправляться в 16:16, а не в 21:13. В Великие Луки пассажиры приедут в 3:40 вместо 7:50. А в конечную точку, в Псков, поезд теперь будет прибывать в 9:40 вместо 13:49.

Отметим, общее время в пути увеличилось с 16 часов 36 минут до 17 часов 24 минут.

Расписание в обратную сторону не изменится.

Как сообщается, новое расписание будет действовать 29 декабря, а также с 1 по 8 января.