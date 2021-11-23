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Здоровье23 ноября 2021 8:55

Ещё четыре человека стали жертвами коронавируса в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Четыре летальных исхода от осложнений коронавируса зафиксировали в регионе за минувшие сутки. Общее число смертей достигло 1035. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ещё у 261 жителя региона подтвердился COVID-19 за последние 24 часа. Согласно статистике, у 64 601 человека диагностировали ковид в Псковской области с начала пандемии.

Ещё 264 жителя региона справились с заболеванием.

Добавим, свыше двух тысяч тестов на выявление коронавируса провели псковские медики за последние 24 часа.