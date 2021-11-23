В Псковской области снизилось количество выявленных случаев заражения COVID-19 за сутки

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261 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 64 601 жителю Псковской области.

По последним данным, 1 035 жителей региона скончались от осложнений ковида, только 4 из них – за минувшие сутки.

Согласно статистике, 55 373 человека вылечились от коронавируса в регионе за всё время пандемии.

Более двух тысяч тестов провели медики Псковской области за последние 24 часа.