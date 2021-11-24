Мокрый снег с дождём ожидаются в Псковской области 24 ноября

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Сегодня, 24 ноября, на территории региона прогнозируется облачная погода. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает псковский Гидрометцентр

По прогнозам синоптиков, западный ветер будет меняться от умеренного до сильного.

Температура в течение суток составит 0...+5 градусов.

Псковичам метеорологи обещают небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем будет держаться в пределах +3...+5 градусов, ночью — 0...+2.

В Великих Луках ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха в течение суток составит +1...+3 градуса.