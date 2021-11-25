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Происшествия25 ноября 2021 13:45

Водители остановили движение, чтобы помочь мужчине, упавшему на пешеходном переходе в центре Пскова

Источник:kp.ru
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Камеры видеонаблюдения в Пскове засняли момент падения человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

На снятых кадрах видно, что мужчина с пакетом в руках переходил дорогу по направлению от швейной фабрики «Славянка» к ТЦ «Декстер». На середине пешеходного перехода он остановился и начал падать. Удар пришелся на голову пострадавшему. После падения он пытался пошевелиться, но самостоятельно подняться так и не смог.

Водители проезжающих автомобилей, не смотря на сигналы светофора, остановили движение и кинулись на помощь упавшему мужчине. Прохожие вызвали скорую помощь и окружили пострадавшего до ее приезда.

Обстоятельства происшествия уточняются.