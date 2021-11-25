Стало известно, на сколько увеличатся взносы на капремонт в Пскове с 2022 года

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С 2022 года увеличится размер взносов на капремонт многоквартирных домов в Пскове. Решение об этом прияли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 ноября, передает ПАИ.

Региональный парламент ежегодно согласовывает размеры взноса, рассчитанные профильным органом. Со следующего года за квадратный метр общей площади квартиры в домах без лифта собственнику придется платить 8,56 рубля. Это означает, что плата повысится сразу на 1 рубль 20 копеек.

В многоэтажках, где установлен лифт, взнос увеличится на 1 рубль и двадцать копеек, поэтому составит 9,78 рубля на один квадратный метр.

По словам председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Братчикова, повышение цены было вызвано ценами на стройматериалы.