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Здоровье25 ноября 2021 17:42

В Пскове поддержали продление сертификата для переболевших COVID-19

Источник:kp.ru
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Эксперты медицинского сообщества Псковской области обсудили продление сертификата о перенесенном заболевании коронавирусом.

«Нам постоянно задают вопросы о том, что даже спустя полгода после вакцинации, у переболевшего высокие титры антител и целесообразно в связи с этим делать прививку. Инициатива о расширении срока действия сертификата для перенесших коронавирус пациентов расширяет для них временной диапазон для вакцинации. Но это вовсе не означает, что надо ждать весь год и только потом делать прививку», - отметили в медицинском сообществе.

По мнению экспертов, продление сертификата, позволит отладить и сделать эффективной работу с вакцинацией.