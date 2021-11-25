В Пскове поддержали продление сертификата для переболевших COVID-19

Эксперты медицинского сообщества Псковской области обсудили продление сертификата о перенесенном заболевании коронавирусом.

«Нам постоянно задают вопросы о том, что даже спустя полгода после вакцинации, у переболевшего высокие титры антител и целесообразно в связи с этим делать прививку. Инициатива о расширении срока действия сертификата для перенесших коронавирус пациентов расширяет для них временной диапазон для вакцинации. Но это вовсе не означает, что надо ждать весь год и только потом делать прививку», - отметили в медицинском сообществе.

По мнению экспертов, продление сертификата, позволит отладить и сделать эффективной работу с вакцинацией.