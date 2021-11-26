236 случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Псковской области за сутки

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Ещё у 236 жителей региона выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За всё время пандемии в регионе зафиксировали 65 337 случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, 276 человек закрыли больничные в связи с выздоровлением за последние 24 часа. А с марта 2020 года побороть заболевание в Псковской области смогли 56 187 человек.

Согласно статистике, почти две тысячи тестов на выявление коронавируса провели псковские медики за прошедшие сутки.