Псковская область остаётся в 10-ке регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID-19

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Псковская область по-прежнему находится в числе десяти регионов России с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Однако, несмотря на это, эпидситуация в регионе продолжает улучшаться, добавил губернатор Псковской области.

Отметим, за последние сутки в регионе было выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом ещё 276 человек справились с заболеванием.

Напомним, ранее Михаил Ведерников сообщил, что загрузка конечного фонда в Псковской области продолжает снижаться.