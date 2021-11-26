Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 ноября 2021 21:47

Псковская область остаётся в 10-ке регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID-19

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Псковская область по-прежнему находится в числе десяти регионов России с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Однако, несмотря на это, эпидситуация в регионе продолжает улучшаться, добавил губернатор Псковской области.

Отметим, за последние сутки в регионе было выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом ещё 276 человек справились с заболеванием.

Напомним, ранее Михаил Ведерников сообщил, что загрузка конечного фонда в Псковской области продолжает снижаться.