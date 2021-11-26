Комсомолка выяснила, где работает главная мастерская новогодних игрушек в Пскове

В Псковской области приступили к изготовлению украшений к Новому году. Точка создания праздничного настроения в регионе находится в псковских производственно-интеграционных мастерских.

Несмотря на то, что на производстве есть мастерские растениеводства, деревообработки, швейного дела и картонажного – все они за месяц до праздника превратились в новогоднюю фабрику.

Игрушки из псковских мастерских раскупаются сотнями уже сейчас. Кроме того, они станут и экспонатами выставки в Псковской галерее Avec plaisir («С удовольствием») на ул. Пушкина. Подробнее в видеоматериале.