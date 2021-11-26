Губернатор сообщил, смогут ли непривитые студенты посещать ПсковГУ

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На оперштабе по коронавирусу губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как будет проходить обучение непривитых студентов.

«Все, кто хочет очно посещать университет, проходить практику, иметь возможность лично общаться с педагогами, должны вакцинироваться», - заявил глава региона.

Михаил Ведерников считает, что это положительно скажется на эпидобстановке в регионе.

При этом теперь студенты, которые решили не вакцинироваться, продолжат обучение в дистанционном формате. Губернатор заверил, что все необходимые для этого условия будут обеспечены.