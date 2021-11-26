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Здоровье26 ноября 2021 10:11

Оперштаб решил ужесточить ковид-ограничения в двух районах Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В Пустошкинском и Пушкиногорском районах регистрируется существенное превышение среднеобластных показателей заболеваемостей COVID-19. В связи с этим было принято решение ужесточить ограничительные меры в этих районах. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на оперштабе.

Так, в Пустошкинском и Пушкиногорском районах на две недели под запретом оказываются все массовые мероприятия. Кроме того, учреждения допобразования и спортивные школы перейдут на дистанционный формат, где это возможно.

Как доложил губернатор, во всех проверенных местах общепита не были соблюдены ограничительные меры: у посетителей не проверяли ни QR-коды, ни температуру.

«Если с сегодняшнего дня не будет обеспечен полный порядок и контроль, то мы закроем сферу общественного питания в этих двух районах на неопределённый срок без каких-либо компенсаций», - предупредил Михаил Ведерников главы муниципалитетов.

Отметим, за уже выявленные нарушения предприятиям назначили максимальные штрафы.