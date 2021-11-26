Антикоронавирусные меры продлили в Псковской области до 31 января

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Ограничения по COVID-19 продлили в регионе до 31 января 2022 года. Это решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, было принято решение увеличить наполняемость кинотеатров и театров с 50 до 70 %.

На оперштабе также заявили, что с 20 декабря по 9 января QR-коды будут необходимы для посещения бань и саун.

Добавим, чтобы заселиться в гостиницы Псковской области, с 10 декабря будет необходим документ о вакцинации или документ о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. Также стать гостем отеля можно будет, предъявив медотвод с ПЦР-тестом.

Напомним, особые ужесточения по коронавирусу будут введены в двух районах региона.

Изменения станут действительны после подписания противокоронавирусного указа губернатором Михаилом Ведерниковым.