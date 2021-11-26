Видео: как выглядит Социальный городок Пскова на конец ноября 2021

23 ноября губернатор Псковской области провел рабочее совещание по вопросу строительства социального городка и лично проверил ход работы на объекте. Об этом сообщает Telegram-канал региона.

По данным заместителя губернатора Василия Осипова, работы по строительству идут полным ходом. Михаил Ведерников отметил, что «динамика видна».

В настоящее время на территории соцгородка проводится укладка асфальтового покрытия и тротуарной плитки. В домах, где кровля уже уложена, проведено и тепло. В некоторых корпусах идут отделочные работы и проводится сантехническое оборудование.

«Подрядчик работает по всем фронтам», - заключил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.