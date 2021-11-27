Участок улицы Карла Маркса в Пскове закрыли на два дня

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С 9:00 27 ноября до 24:00 28 ноября участок улицы Карла Маркса в районе дома №9 (между улицами Пушкина и Воровского) будет перекрыт в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Ограничение движения вызвано выполнением работ по строительству водопровода. Для объезда водителям рекомендуют использовать улицы Красных партизан и Воровского.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок и обращать повышенное внимание на существующую схему организации движения.