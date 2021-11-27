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Здоровье27 ноября 2021 8:24

224 новых случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Ещё 224 человека заразились коронавирусом в регионе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее число инфицированных достигло 65 561.

По последним данным, 56 463 жителя Псковской области справились с заболеванием, только 276 из них — за прошедшие сутки.

Почти 2,5 тысячи тестирований на выявление COVID-19 проведи псковские медики за последние 24 часа.

Глава региона также сообщил, что на производственной площадке ООО «АБ Мед» в острове выявили новый очаг коронавируса.